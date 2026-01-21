Якщо ви хочете відвідати найдовший ескалатор у світі, який до того ж успішно функціонує ще з 1993 року, тоді слід відправитися до Гонконгу, повідомляє Express.

Втім, потенційні відвідувачі мають перед підйомом знати про одну важливу проблему.

Чим цікавий ескалатор у Гонконзі?

Система, що складається з 16 ескалаторів, трьох травелаторів та пішохідних доріжок, була розроблена ще 1993 року для того, аби допомогти людям швидко дістатися ділового району Гонконгу, адже він розташований на досить крутому та нерівному рельєфі.

Станом на кінець січня 2024 року, ця система ескалаторів забезпечувала близько 99 000 поїздок кожного дня. Вартість такої неймовірної системи ще десятиліття тому становила 30 мільйонів доларів.

Ескалатори перетинають десятки вулиць, починаючись на Квінз-роуд Сентрал та поєднуючись з естакадою Центрального ринку. Тоді ескалатор проходить повз центр та продовжується на Кондуїн-роуд. Одна лиш поїздка на цьому ескалаторі може забезпечити "унікальну перспективу" Гонконгу – але там ескалатор є не стільки розвагою, скільки щоденним громадським транспортом.

Одна поїздка вгору займає приблизно 20 – 30 хвилин, але всупереч своїй репутації найдовшого ескалатора у світі, система насправді є "величезним проходом", а не одним ескалатором.

Втім, численні туристи швидко виявили один суттєвий недолік атракції: ескалатор підіймається тільки вгору. Тож якщо після підйому ви захочете знову спуститися вниз, зробити це доведеться пішки. Хоча спускатися численними сходами, звісно, в рази легше, ніж підійматися ними ж.

