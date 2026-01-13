У світі є кілька неймовірних мостів, від яких перехоплює дух, але найвищий з них відкрився зовсім нещодавно – він має виняткову висоту у 625 метрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Де розташований найвищий у світі міст?

Міст через каньйон Хуацзян у Китаї наразі вважається найвищим мостом у світі, адже його висота від основи ущелини до безпосередньо моста становить 625 метрів. Він практично вдвічі вищий за визначний хмарочос в Лондоні Шард та має загальну довжину 2890 метрів. Основний проліт моста – 1420 метрів.

Цей міст створений для перетину річки Бей пань, що протікає через каньйон Хуазцян. Автомагістраль між каньйоном поєднує спеціальний регіон Лючжі та повіт Аньлун. До слова, міст, що тримав попередній рекорд з висоти, також розташований у Китаї, і перетинає ту саму річку за кількасот кілометрів вгору за течією.

Міст Дуге протягом практично десятиліття (з 2016 до 2025 року) носив титул найвищого у світі з висотою 565 метрів. Але коли міст через каньйон Хуацзян відкрився для публіки 28 вересня 2025 року, він офіційно став найвищим у світі, пише Xinhua.

Міст через каньйон Хуацзян: дивіться відео

Попри те, що сам міст до ущелини має висоту 625 метрів, також він може похвалитися вежами висотою у 262 метри. Тож якщо рахувати висоту моста не до дорожнього покриття, а до вершечка веж, висота його зростає до колосальних 887 метрів.

Та основна особливість мосту полягає також у скляному проході для пішоходів, що тягнеться практично на 600 метрів. Відвідувачі можуть помилуватися і каньйоном, і течією річки з гори. Окрім того, тут є кафе зі скляними стінами, що називається Interstellar Coffee. Розташоване воно за 800 метрів над долиною внизу, в одній з веж мосту.

Для того, аби дістатися кафе, туристи мають піднятися швидкісним скляним ліфтом, який досягає вершини менш ніж за хвилину.

А для любителів екстремального відпочинку міст Хуацзян пропонує стрибки з тарзанки та слеклайн – тобто ходіння по натягнутій стропі.

