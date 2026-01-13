В мире есть несколько невероятных мостов, от которых захватывает дух, но самый высокий из них открылся совсем недавно – он имеет исключительную высоту в 625 метров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где расположен самый высокий в мире мост?

Мост через каньон Хуацзян в Китае сейчас считается самым высоким мостом в мире, ведь его высота от основания ущелья до непосредственно моста составляет 625 метров. Он практически вдвое выше выдающегося небоскреба в Лондоне Шард и имеет общую длину 2890 метров. Основной пролет моста – 1420 метров.

Этот мост создан для пересечения реки Бей пань, протекающей через каньон Хуазцян. Автомагистраль между каньоном соединяет специальный регион Лючжи и уезд Аньлун. К слову, мост, державший предыдущий рекорд по высоте, также расположен в Китае, и пересекает ту же реку в нескольких сотнях километров вверх по течению.

Мост Дуге в течение практически десятилетия (с 2016 до 2025 года) носил титул самого высокого в мире с высотой 565 метров. Но когда мост через каньон Хуацзян открылся для публики 28 сентября 2025 года, он официально стал самым высоким в мире, пишет Xinhua.

Мост через каньон Хуацзян: смотрите видео

Несмотря на то, что сам мост в ущелье имеет высоту 625 метров, также он может похвастаться башнями высотой в 262 метра. Поэтому если считать высоту моста не до дорожного покрытия, а до верхушки башен, высота его возрастает до колоссальных 887 метров.

Но основная особенность моста заключается также в стеклянном проходе для пешеходов, что тянется практически на 600 метров. Посетители могут полюбоваться и каньоном, и течением реки с горы. Кроме того, здесь есть кафе со стеклянными стенами, называется Interstellar Coffee. Расположено оно в 800 метрах над долиной внизу, в одной из башен моста.

Для того, чтобы добраться до кафе, туристы должны подняться скоростным стеклянным лифтом, который достигает вершины менее чем за минуту.

А для любителей экстремального отдыха мост Хуацзян предлагает прыжки с тарзанки и слеклайн – то есть хождение по натянутой стропе.

