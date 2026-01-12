Самую большую железнодорожную сеть в мире имеет США, а вот старейшей конечной станцией в мире может похвастаться Великобритания –железнодорожная станция в Ливерпуле была построена еще в 1830 году. Впрочем, в нескольких странах мира железной дороги нет до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
В каких странах вообще нет железной дороги?
Несколько достаточно крупных стран, которые размером примерно равны европейским странам или даже больше, не имеют никакой действующей железнодорожной системы.
Исландия
Исландия – это самая большая европейская страна без железной дороги. Ее население совсем небольшое и сосредоточено преимущественно в Рейкьявике и составляет всего 375 000 человек. Это, а также суровая вулканическая среда делают построение национальной железнодорожной системы экономически нежизнеспособной.
Исландцы вместо этого предпочитают автомобили и внутренние рейсы.
Оман
Оман сейчас является крупнейшей и самой богатой страной в этом списке – а впрочем, там никогда не было железной дороги. Небольшое население и наличие огромной пустыни сделали путешествия автомобильным транспортом удобным и практичным.
Впрочем, этот статус Омана может уже довольно скоро измениться – сейчас страна является частью проекта GCC Railway, что должен объединить страны Персидского залива высокоскоростной железнодорожной сетью.
Папуа Новая Гвинея
Эта страна известна прежде всего густыми джунглями и неровными горными хребтами, поэтому является одним из географически сложных мест на Земле. И поэтому строительство железной дороги, в частности через горный хребет Оуэн-Стенли, считается логистическим кошмаром.
Зато местные путешествуют самолетами и морскими маршрутами.
Йемен
Горный рельеф Йемена, а также длительная история гражданских конфликтов препятствуют построению железнодорожной системы. Несмотря на то, что дискуссии о присоединении к панарабской железнодорожной сети велись, пока основное внимание остается на удовлетворении гуманитарных потребностей и ремонте дорог.
Центральноафриканская республика
Эта страна никогда не имела железнодорожной сети. Частично это связано со сложной географией – в стране теснятся и густые тропики, и горы. Но также нехватка средств на построение железной дороги сделала ЦАР зависимой от автомобильного и речного транспорта.
Сомали
Когда-то Сомали имела замечательную 150-километровую железную дорогу Могадишо-Виллабруцци, что была построена Италией в конце 1910-х годов. Впрочем, во время Второй мировой войны британцы демонтировали пути, и с тех пор страна осталась без железной дороги.
А десятилетия гражданской войны сделали начало любых инфраструктурных проектов невозможными.
Республика Нигер
Технически в Нигере существует "железная дорога-призрак" – еще в 2014 году между столицей страны Ниамей и городом Доссо построили линию, тянущуюся более чем на 150 километров. Впрочем, из-за юридических споров и отсутствия сообщения с побережьем линию так и не ввели в эксплуатацию.
Сейчас пути стоят заброшенными и деформированными жарой Сахары, из-за чего страна до сих пор остается без железнодорожного сообщения.
Чад
Чад – это огромная страна в Центральной Африке, не имеющая выхода к морю, и транспорт здесь практически полностью зависит от автомобильного и речного транспорта. Несмотря на то, что было немало предложений по подключению Чада к железнодорожным сетям Камеруна или Нигерии, ни одно из них не продвинулось дальше стадии планирования.
Ливия
Несмотря на огромные размеры, Ливия пока не имеет железной дороги – уже с 1965 года. Несмотря на то, что еще во времени итальянской колониальной эпохи железную дорогу построили, она со временем была демонтирована, или же просто пришла в упадок.
