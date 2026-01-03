Об основных изменениях для украинцев за рубежом расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году?

Латвия сокращает выплаты для украинцев в 2026 году

Латвийское правительство приняло решение уменьшить социальную поддержку для украинских беженцев, начиная с 2026 года.

Основные изменения включают:

Снижение размера финансовых выплат, которые предоставляются украинцам в рамках государственных программ поддержки.

Ограничение доступа к медицинским льготам и транспортным субсидиям, в частности бесплатного проезда для беженцев.

Сохранение базовых прав, таких как право на образование для детей и обязательное медицинское страхование, но в сокращенном формате.

Таким образом, украинцы в Латвии должны будут адаптироваться к меньшей финансовой поддержке и искать дополнительные источники дохода или помощи.



Латвия сокращает выплаты для украинцев в 2026 году / Фото Unsplash

Польша продолжает поддержку, но в последний раз

Польша уже несколько лет оказывает специальную поддержку для украинских беженцев через упрощенные процедуры получения разрешений на работу и социальные выплаты. Правительство Польши официально продлило эти правила до 2026 года, но отмечает, что это последняя возможность продления.

Основные моменты:

Продолжение упрощенного доступа к работе и социальной помощи. Постепенное планирование перехода на стандартные программы, которые действуют для всех резидентов, без специальных льгот. Для украинцев это означает, что после 2026 года могут измениться условия получения помощи, и часть льгот может быть отменена или скорректирована.

Более жесткие требования к выплатам "800+" в Польше с 2026 года

Программа "500+/800+" в Польше предусматривает социальную помощь на детей. С 2026 года правительство вводит усиленные проверки для получателей этой помощи, в частности:

Контроль легального проживания и документов, подтверждающих право на помощь, для иностранцев, в том числе украинцев.

Проверка доходов семьи для подтверждения права на получение выплаты.

Строгие административные процедуры, чтобы предотвратить злоупотребления и несоответствия критериям программы.

Это означает, что украинцы, которые получают "800+" на детей, должны будут подготовить полный пакет документов и доказывать свое право на помощь в соответствии с новыми правилами.



Польша продолжает поддержку украинцев, но последний раз / Фото Unsplash

Германия готовит реформу социальных выплат

В 2026 году в Германии планируется масштабная реформа социальных выплат, известных как Bürgergeld. Как пишет Refugees Connect, основная цель изменений – повысить эффективность помощи и поощрить получателей к активному участию в рынке труда.

Новые правила предусматривают:

Жесткие требования по сотрудничеству с центрами занятости.

Лица, которые не выполняют программы обучения или профориентационных мероприятий, могут получать уменьшенные выплаты.

Пересмотр критериев дохода и имущества, что повлияет на право на помощь и ее размер.

Акцент на временной поддержке, чтобы помощь служила стимулом к трудоустройству, а не долговременной зависимости от социальных выплат.

Для украинцев, проживающих в Германии и получающих социальную помощь, это означает, что нужно будет внимательно соблюдать правила участия в программах занятости и посещать центры труда, иначе размер выплат может быть сокращен.

