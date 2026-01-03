Об основных изменениях для украинцев за рубежом расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.
Смотрите также Что нельзя везти в Польшу: нужно знать перед Рождеством и Новым годом
Что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году?
Латвия сокращает выплаты для украинцев в 2026 году
Латвийское правительство приняло решение уменьшить социальную поддержку для украинских беженцев, начиная с 2026 года.
Основные изменения включают:
- Снижение размера финансовых выплат, которые предоставляются украинцам в рамках государственных программ поддержки.
- Ограничение доступа к медицинским льготам и транспортным субсидиям, в частности бесплатного проезда для беженцев.
- Сохранение базовых прав, таких как право на образование для детей и обязательное медицинское страхование, но в сокращенном формате.
Таким образом, украинцы в Латвии должны будут адаптироваться к меньшей финансовой поддержке и искать дополнительные источники дохода или помощи.
Латвия сокращает выплаты для украинцев в 2026 году / Фото Unsplash
Польша продолжает поддержку, но в последний раз
Польша уже несколько лет оказывает специальную поддержку для украинских беженцев через упрощенные процедуры получения разрешений на работу и социальные выплаты. Правительство Польши официально продлило эти правила до 2026 года, но отмечает, что это последняя возможность продления.
Основные моменты:
- Продолжение упрощенного доступа к работе и социальной помощи.
- Постепенное планирование перехода на стандартные программы, которые действуют для всех резидентов, без специальных льгот.
- Для украинцев это означает, что после 2026 года могут измениться условия получения помощи, и часть льгот может быть отменена или скорректирована.
Более жесткие требования к выплатам "800+" в Польше с 2026 года
Программа "500+/800+" в Польше предусматривает социальную помощь на детей. С 2026 года правительство вводит усиленные проверки для получателей этой помощи, в частности:
- Контроль легального проживания и документов, подтверждающих право на помощь, для иностранцев, в том числе украинцев.
- Проверка доходов семьи для подтверждения права на получение выплаты.
- Строгие административные процедуры, чтобы предотвратить злоупотребления и несоответствия критериям программы.
Это означает, что украинцы, которые получают "800+" на детей, должны будут подготовить полный пакет документов и доказывать свое право на помощь в соответствии с новыми правилами.
Польша продолжает поддержку украинцев, но последний раз / Фото Unsplash
Германия готовит реформу социальных выплат
В 2026 году в Германии планируется масштабная реформа социальных выплат, известных как Bürgergeld. Как пишет Refugees Connect, основная цель изменений – повысить эффективность помощи и поощрить получателей к активному участию в рынке труда.
Новые правила предусматривают:
- Жесткие требования по сотрудничеству с центрами занятости.
- Лица, которые не выполняют программы обучения или профориентационных мероприятий, могут получать уменьшенные выплаты.
- Пересмотр критериев дохода и имущества, что повлияет на право на помощь и ее размер.
- Акцент на временной поддержке, чтобы помощь служила стимулом к трудоустройству, а не долговременной зависимости от социальных выплат.
Для украинцев, проживающих в Германии и получающих социальную помощь, это означает, что нужно будет внимательно соблюдать правила участия в программах занятости и посещать центры труда, иначе размер выплат может быть сокращен.
Какие изменения ожидают украинских беженцев в других странах?
- В Израиле украинские беженцы могут столкнуться с риском депортации уже до конца 2025 года. Это связано с тем, что вопрос продления групповой защиты, который позволял украинцам легально проживать и работать, до сих пор не решен.
- В Шотландии правительство отменило ежемесячную выплату владельцам жилья, которые принимают украинских беженцев. Из-за этого возникают опасения, что около 28 тысяч украинцев могут остаться без крыши над головой.
- В Нидерландах власти уже имеют план закрытия жилых объектов для беженцев из Украины в 2027 году, когда закончится срок действия временной защиты ЕС. Это означает, что украинцам придется искать альтернативное жилье или новые формы поддержки.