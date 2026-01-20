Попри те, що зараз лише січень, чимало людей вже розпочали планування літніх відпусток, аби першими обрати найкращі місця. І одна з найпопулярніших країн для відпочинку у Європі – це Іспанія, зокрема Балеарські острови, Майорка та Пальма, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де в Іспанії найбрудніші пляжі?

На жаль, плани багатьох мандрівників на відвідини Іспанії можуть зруйнуватися – адже новий звіт викрив жахливі масштаби забруднення деяких надзвичайно популярних пляжів країни. Вперше саме цьогоріч звіт щодо Балеарських островів містив розділ про пляжі – і виявилося, що їхня якість стабільно погіршується з 2010 року.

Якість води для купання на багатьох пляжах залишається досить низькою – і на більшій кількості міських пляжів Балеарських островів ситуація навіть гірша, пише Informa Mar Balear.

Ба більше, кількість інцидентів, що пов'язані з мікробіологічними забрудненнями, торік подвоїлася: з 46 вона зросла до 92. Після оцінки цих інцидентів 20 пляжів отримали вердикт із забороною купатися там, а інші 72 – з рекомендаціями не купатися.

Найбільше від цих випадків "фекальних забруднень" постраждали райони Сьютаделла, Сантаньї, Кальвія та Сольєр.

Втім, не усе так погано: у звіті також наголошується, що кілька міст та островів, зокрема, Ферментера те Менорка, мають найкращу якість води для купання.

Та туристи, які планують відправитися цьогоріч до Іспанії, мають зважати не тільки на "фекальну" проблему – річ у тому, що кілька найбільш популярних курортів країни вже протягом тривалого часу стикаються з надмірним туризмом. Зокрема, великі готельєри на Майорці попереджають, що острів вже працює на повну потужність", а готелі заповнені.

