Несмотря на то, что сейчас только январь, немало людей уже начали планирование летних отпусков, чтобы первыми выбрать лучшие места. И одна из самых популярных стран для отдыха в Европе – это Испания, в частности Балеарские острова, Майорка и Пальма, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в Испании самые грязные пляжи?

К сожалению, планы многих путешественников на посещение Испании могут разрушиться – ведь новый отчет разоблачил ужасные масштабы загрязнения некоторых чрезвычайно популярных пляжей страны. Впервые именно в этом году отчет по Балеарским островам содержал раздел о пляжах – и оказалось, что их качество стабильно ухудшается с 2010 года.

Качество воды для купания на многих пляжах остается достаточно низким – и на большем количестве городских пляжей Балеарских островов ситуация даже хуже, пишет Informa Mar Balear.

Более того, количество инцидентов, связанных с микробиологическими загрязнениями, в прошлом году удвоилось: с 46 оно выросло до 92. После оценки этих инцидентов 20 пляжей получили вердикт с запретом купаться там, а остальные 72 – с рекомендациями не купаться.

Больше всего от этих случаев "фекальных загрязнений" пострадали районы Сьютаделла, Сантаньи, Кальвия и Сольер.

Впрочем, не все так плохо: в отчете также отмечается, что несколько городов и островов, в частности, Ферментера то Менорка, имеют лучшее качество воды для купания.

И туристы, которые планируют отправиться в этом году в Испанию, должны учитывать не только на "фекальную" проблему – дело в том, что несколько наиболее популярных курортов страны уже в течение длительного времени сталкиваются с чрезмерным туризмом. В частности, крупные отельеры на Майорке предупреждают, что остров уже работает "на полную мощность", а отели заполнены.

