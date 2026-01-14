Уже далеко не первый год Майорка и другие испанские курорты сталкиваются с проблемой слишком большого количества отдыхающих. И правительство ежегодно вводит новые правила, чтобы ограничить количество туристов и их влияние на местную общину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое новое правило для туристов появилось в Испании?

Испанский курортный город на Майорке решил позаимствовать пример итальянской Венеции и ограничил количество туристических групп, чтобы таким образом сократить массовые пробки, что часто возникают на улицах.

Столица Майорки, Пальма, уже ввела это новое правило, что должно уменьшить массовый туризм. В частности, касается оно того, что с одним гидом в группе пока может быть не более, чем 35 туристов. Несмотря на то, что многие местные просили о переносе этого срока, правило уже начало действовать.

Среди новых запретов также оказалось использование громкоговорителей и мегафонов. Начали действовать все эти новые правила 1 января 2026 года. Впрочем, такие жесткие меры не являются новостью в Европе.

Венеция все еще остается одним из наиболее пострадавших от чрезмерного туризма городов. Дело в том, что население Венеции составляет всего 259 тысяч человек. Впрочем, количество туристов превышает население в 21 раз, поэтому в июне 2024 года местные чиновники запретили и громкоговорители, и туристические группы, численностью превышающие 25 человек.

Эти правила созданы для того, чтобы облегчить пешеходный поток в местах скопления людей – например на культовых мостах, а также для того, чтобы улучшить жизнь местных жителей.

Правила, запрещающие большим группам собираться в одном месте, распространяются не только на исторический центр Венеции, но и на острова Бурано, Мурано и Торчелло. Единственным исключением являются студенческие группы.

На Майорке сначала сомневались в целесообразности подобных ограничений, и в конце концов их приняли. Ранее на острове разрешались туристические группы до 70 человек – но сейчас это уже под запретом. И многие гиды переживают, что уменьшение размера туристических групп приведет к тому, что туры будет невозможно продавать, ведь они будут финансово нестабильными, пишет Independent.

