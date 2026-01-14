Вже далеко не перший рік Майорка та інші іспанські курорти стикаються з проблемою надто великої кількості відпочивальників. І уряд щороку вводить нові правила, аби обмежити кількість туристів та їхній вплив на місцеву громаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яке нове правило для туристів з'явилося в Іспанії?

Іспанське курортне місто на Майорці вирішило запозичити приклад італійської Венеції та обмежило кількість туристичних груп, аби таким чином скоротити масові затори, що часто виникають на вулицях.

Столиця Майорки, Пальма, вже запровадила це нове правило, що має зменшити масовий туризм. Зокрема, стосується воно того, що з одним гідом у групі наразі може бути не більше, ніж 35 туристів. Попри те, що чимало місцевих просили про перенесення цього терміну, правило вже почало діяти.

Серед нових заборон також опинилося використання гучномовців та мегафонів. Почали діяти усі ці нові правила 1 січня 2026 року. Втім, такі жорсткі заходи не є новиною у Європі.

Венеція все ще залишається одним з найбільш постраждалих від надмірного туризму міст. Річ у тім, що населення Венеції складає всього 259 тисяч людей. Втім, кількість туристів перевищує населення у 21 раз, тож в червні 2024 року місцеві чиновники заборонили і гучномовці, і туристичні групи, що чисельністю перевищують 25 осіб.

Ці правила створені для того, аби полегшити пішохідний потік у місцях скупчення людей – як-от на культових мостах, а також для того, аби покращити життя місцевих мешканців.

Правила, що забороняють великим групам збиратися в одному місці, поширюються не тільки на історичний центр Венеції, але й на острови Бурано, Мурано та Торчелло. Єдиним винятком є студентські групи.

На Майорці спершу сумнівалися у доцільності подібних обмежень, та зрештою їх ухвалили. Раніше на острові дозволялися туристичні групи до 70 людей – але зараз це вже під забороною. Та чимало гідів переймаються, що зменшення розміру туристичних груп призведе до того, що тури буде неможливо продавати, адже вони будуть фінансово нестабільними, пише Independent.

