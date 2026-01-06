Украинка, что уже несколько лет живет в Испании, раскрыла, почему так много людей стремятся туда переехать. И она убеждена, что дело здесь не только в климате и количестве солнечных дней в году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Почему люди хотят жить в Испании?

Основное преимущество Испании по мнению украинки – это местный менталитет. Он чувствуется во всем – люди делают все спокойно и с наслаждением. И то, что украинку поражает больше всего – это отношение испанцев к детям.

Дети здесь реально как маленькие принцы и принцессы. Никого не напрягает, если твой ребенок эмоциональный или шумный. Никто не напишет в Тредси, что не может позавтракать из-за твоего ребенка,

– поделилась украинка.

Украинка раскрыла неожиданное преимущество жизни в Испании: смотрите видео

В Испании детям разрешают кричать, бегать и даже размазывать по одежде мороженое – и никто на это не обращает внимания. А инфраструктура также создана для детей – есть много кружков, мастер-классов, а во всех спортзалах есть детские комнаты, чтобы родители могли спокойно позаниматься.

И, конечно еще, то, что здесь ты не чувствуешь себя чужим, или каким-то посторонним. Если ты ничего не понимаешь, тебе все равно будут стараться все объяснить – даже размахивая руками,

– добавила девушка.

