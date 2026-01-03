Несмотря на то, что в Исландии зимой ночь может длиться до 20 часов, немало украинцев все же выбирают именно эту страну для жизни – и на это есть несколько неожиданных причин, сообщает 24 Канал со ссылкой на linakondes22.
Интересно 3 самых больших минуса жизни в Чехии от украинки: большинство и не догадываются
Почему украинка выбрала для переезда именно Исландию?
Низкий уровень преступности
Исландия – это страна, где во время ежедневной работы полиция даже не носит с собой огнестрельного оружия. Она известна низким уровнем преступности, а также высоким доверием к полиции. И, по словам украинки, безопасность ощущается во всем – на улицах, в магазинах и в повседневной жизни.
Высокое качество жизни
В Исландии для украинки важно то, что можно получать высокую зарплату и жить "без выживания". Кроме того, в Исландии, по словам женщины, хорошая социальная защита и есть ощущение, что государство действительно "работает для людей".
Аеропорт, залізничний вокзал, шумна міська площа чи морське узбережжя — з додатком TransferGo ви можете надіслати гроші в Україну у будь-який момент. Потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.
Кроме того, в этой стране она чувствует себя по-настоящему безопасно и спокойно.
Местные люди
Исландцы – добрые, спокойные, искренние. Чувствуется уважение и человечность. Во всем,
– поделилась украинка.
Кроме того, населения в стране немного, и "никто никуда не спешит", а это значит меньшее количество очередей.
Природа
Исландия славится своей невероятной природой: здесь рядом и водопады, и горячие источники, и фьорды, и это очень вдохновляет украинку.
Также Исландия – это очень чистая страна. Воду здесь можно пить прямо из-под крана, а на улицах нет мусора.
Дышишь и чувствуешь, что это реально другой уровень комфорта,
– поделилась блогерша.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Впрочем, хватает в Исландии и минусов, и украинка поделилась ими. В частности, цены в стране достаточно высокие, а также непросто найти работу из-за конкуренции на рынке труда.
Между тем украинка, живущая в Испании, раскритиковала эту страну. В частности, ей не нравится бюрократия и то, что испанцы очень медленные во всем и никуда не спешат.