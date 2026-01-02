Исландия – это страна, где живет достаточно много украинцев. Но перед тем, как принимать решение о переезде, следует узнать обо всех недостатках этой страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на linakondes22.

Какие есть минусы жизни в Исландии?

Первый недостаток, о котором рассказала украинка – это рынок труда. В Исландии найти работу совсем непросто, а конкуренция очень высокая. Соревнуются за вакансии и местные, и мигранты, знающие и английский, и исландский языки.

Но если очень хочешь, работу найдешь,

– поделилась блогерша.

Второй недостаток для женщины – это исландские цены, потому что они изрядно "кусаются". Например, двухкомнатная квартира в столице или окрестностях будет стоить не менее, чем 2000 евро, а за килограмм куриной грудки придется отдать около 700 гривен. Впрочем, девушка отметила, что если сравнивать эти цены с зарплатой, то "жить можно".

Украинка рассказала о жизни в Исландии: смотрите видео

Третий минус для украинки – это погода и зимние ночи.

Ветер, мелкий дождь, морось делают дни дискомфортными, а зимой здесь почти постоянно ночь, темнота истощает,

– добавила она.

