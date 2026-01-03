Попри те, що в Ісландії взимку ніч може тривати до 20 годин, чимало українців все ж обирають саме цю країну для життя – і на це є кілька несподіваних причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на linakondes22.

Чому українка обрала для переїзду саме Ісландію?

Низький рівень злочинності

Ісландія – це країна, де під час щоденної роботи поліція навіть не носить з собою вогнепальної зброї. Вона відома низьким рівнем злочинності, а також високою довірою до поліції. І, за словами українки, безпека відчувається в усьому – на вулицях, у магазинах та у повсякденному житті.

Висока якість життя

У Ісландії для українки важливо те, що можна отримувати високу зарплату та жити "без виживання". Окрім того, в Ісландії, за словами жінки, гарний соціальний захист та є відчуття, що держава справді "працює для людей".

Окрім того, в цій країні вона почувається себе по-справжньому безпечно та спокійно.

Місцеві люди

Ісландці – добрі, спокійні, щирі. Відчувається повага й людяність. У всьому,

– поділилася українка.

Окрім того, населення у країні небагато, і "ніхто нікуди не поспішає", а це значить меншу кількість черг.

Природа

Ісландія славиться своєю неймовірною природою: тут поряд і водоспади, і гарячі джерела, і фіорди, і це дуже надихає українку.

Також Ісландія – це дуже чиста країна. Воду тут можна пити прямо з-під крана, а на вулицях немає сміття.

Дихаєш і відчуваєш, що це реально інший рівень комфорту,

– поділилася блогерка.

