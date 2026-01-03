Попри те, що в Ісландії взимку ніч може тривати до 20 годин, чимало українців все ж обирають саме цю країну для життя – і на це є кілька несподіваних причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на linakondes22.
Цікаво 3 найбільші мінуси життя в Чехії від українки: більшість і не здогадуються
Чому українка обрала для переїзду саме Ісландію?
Низький рівень злочинності
Ісландія – це країна, де під час щоденної роботи поліція навіть не носить з собою вогнепальної зброї. Вона відома низьким рівнем злочинності, а також високою довірою до поліції. І, за словами українки, безпека відчувається в усьому – на вулицях, у магазинах та у повсякденному житті.
Висока якість життя
У Ісландії для українки важливо те, що можна отримувати високу зарплату та жити "без виживання". Окрім того, в Ісландії, за словами жінки, гарний соціальний захист та є відчуття, що держава справді "працює для людей".
Аеропорт, залізничний вокзал, шумна міська площа чи морське узбережжя — з додатком TransferGo ви можете надіслати гроші в Україну у будь-який момент. Потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.
Окрім того, в цій країні вона почувається себе по-справжньому безпечно та спокійно.
Місцеві люди
Ісландці – добрі, спокійні, щирі. Відчувається повага й людяність. У всьому,
– поділилася українка.
Окрім того, населення у країні небагато, і "ніхто нікуди не поспішає", а це значить меншу кількість черг.
Природа
Ісландія славиться своєю неймовірною природою: тут поряд і водоспади, і гарячі джерела, і фіорди, і це дуже надихає українку.
Також Ісландія – це дуже чиста країна. Воду тут можна пити прямо з-під крана, а на вулицях немає сміття.
Дихаєш і відчуваєш, що це реально інший рівень комфорту,
– поділилася блогерка.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Втім, вистачає в Ісландії й мінусів, і українка поділилася ними. Зокрема, ціни в країні досить високі, а також непросто знайти роботу через конкуренцію на ринку праці.
Тим часом українка, що живе в Іспанії, розкритикувала цю країну. Зокрема, їй не подобається бюрократія та те, що іспанці дуже повільні в усьому та нікуди не поспішають.