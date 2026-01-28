В январе немало путешественников кладут в ручную кладь всего одну вещь, из-за которой на контроле безопасности могут возникнуть проблемы – и некоторые туристы даже могут пропустить из-за этого свой рейс, пишет Express.

Что нельзя класть в ручную кладь?

Авиакомпания-лоукостер Ryanair предупреждает, что всего одна вещь, которая становится очень популярной в январе, может вызвать немало проблем во время полета – вплоть до того, что вас могут не впустить на самолет. И для того, чтобы избежать этой проблемы, эту вещь всегда нужно класть в зарегистрированный багаж.

Речь идет о треккинговых палках и палках для лыж. Казалось бы, эти предметы достаточно безопасны, а в сложенном виде они легко влезают в рюкзак – впрочем, в ручную кладь класть их нельзя. Не класть палки в зарегистрированный багаж – это всегда риск; конечно, есть шанс, что удастся пройти с ними на безопасности контроля, но, скорее всего, их придется оставить.

Правило по лыжных палок появляется и на официальном сайте Ryanair.

Следующие предметы нельзя перевозить на борту, но их можно перевозить как часть зарегистрированного багажа: предметы с острым концом или острым краем, которые могут быть использованы для причинения серьезных травм,

– пишут в авиакомпании.

Что еще нужно знать туристам?