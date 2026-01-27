Украинская пара решила переехать из города Лодзь в Польше и поселиться в Италии – на юге страны им удалось приобрести свое собственное жилье, сообщает dr_tannyy.

Почему украинка переехала в Италию из Польши?

Из города Лодзь украинская пара "сбежала" по нескольким причинам.

Климат

Не устраивает украинку в Польше то, что там очень рано начинает темнеть, а воздух "настолько грязный, что страшно даже открыть окно".

Зато Италия радует горами, морем и постоянной солнечной погодой.

Жилье

Аренда в Польше стала просто неадекватной. По цене кавалерки в Варшаве мы приобрели собственный дом в Италии. Теперь мы платим не за чужие стены, а инвестируем в свое будущее под пальмами,

– поделилась украинка.

Отношение

В Польше девушке в какой-то момент стало страшно говорить на украинском на улице, зато в Италии она смогла по-настоящему расслабиться.

Она поделилась, что люди там приветливые и помогут, даже если ты не знаешь языка, а они сами не знают английского.

Поэтому мы действительно пожалели только об одном – что не решились на этот переезд раньше,

– поделилась девушка.

