Українська пара вирішила переїхати з міста Лодзь у Польщі та оселитися в Італії – на півдні країни їм вдалося придбати своє власне житло, повідомляє dr_tannyy.

Чому українка переїхала до Італії з Польщі?

З міста Лодзь українська пара "втекла" з кількох причин.

Клімат

Не влаштовує українку в Польщі те, що там дуже рано починає темнішати, а повітря "настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно".

Натомість Італія тішить горами, морем та постійною сонячною погодою.

Житло

Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціну кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами,

– поділилася українка.

Ставлення

В Польщі дівчині в якийсь момент стало страшно говорити українською на вулиці, натомість в Італії вона змогла по-справжньому розслабитися.

Українка розповіла про переїзд з Польщі: дивіться відео

Вона поділилася, що люди там привітні та допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони самі не знають англійської.

Тож ми дійсно пошкодували лише про одне – що не наважилися на цей переїзд раніше,

– поділилася дівчина.

