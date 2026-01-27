Українська пара вирішила переїхати з міста Лодзь у Польщі та оселитися в Італії – на півдні країни їм вдалося придбати своє власне житло, повідомляє dr_tannyy.
Чому українка переїхала до Італії з Польщі?
З міста Лодзь українська пара "втекла" з кількох причин.
Клімат
Не влаштовує українку в Польщі те, що там дуже рано починає темнішати, а повітря "настільки брудне, що страшно навіть відкрити вікно".
Натомість Італія тішить горами, морем та постійною сонячною погодою.
Житло
Оренда в Польщі стала просто неадекватною. За ціну кавалерки у Варшаві ми придбали власний будинок в Італії. Тепер ми платимо не за чужі стіни, а інвестуємо у своє майбутнє під пальмами,
– поділилася українка.
Ставлення
В Польщі дівчині в якийсь момент стало страшно говорити українською на вулиці, натомість в Італії вона змогла по-справжньому розслабитися.
Українка розповіла про переїзд з Польщі: дивіться відео
Вона поділилася, що люди там привітні та допоможуть, навіть якщо ти не знаєш мови, а вони самі не знають англійської.
Тож ми дійсно пошкодували лише про одне – що не наважилися на цей переїзд раніше,
– поділилася дівчина.
