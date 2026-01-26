Переїзд до іншої країни – це не тільки стрес, але й великі витрати. Іспанія приваблює для переїзду багатьох українців, але до життя в цій країні слід приготуватися – і перш за все фінансово, розповідає lusia_irl.
Скільки коштує переїзд до Іспанії?
Українка розкрила, скільки грошей вона та її партнер витратили на переїзд до сонячної Іспанії. І першою витратою стали квитки на літак, що коштували приблизно 150 євро. Перед тим як знайти житло для довготривалої оренди, парі довелося жити в апартаментах протягом двох тижнів – це обійшлося в 660 євро.
А ось однією з найбільших витрат стало перевезення речей: до того пара жила у Польщі та встигла купити багато чого. За те, аби переправити усе в Іспанію, довелося заплатити 700 євро. Наступна витрата – оренда постійної квартири.
Українка розкрила вартість переїзду до Іспанії: дивіться відео
Нам вдалося знайти квартиру через послуги рієлтора, загальна площа якої складає 102 квадратні метри. Оренда за місяць складає 750 євро,
– поділилася українка.
Втім, є нюанс – парі довелося заплатити завдаток та оренду наперед за три місяці. Послуги рієлтора обійшлися у 900 євро, а загальна вартість квартири на перші місяці склала 3525 євро.
Також потрібно враховувати особисті витрати на час всього цього дійства. І це ще приблизно може складати 200 – 300 євро,
– розповіла дівчина.
Загальна ж сума, яку довелося витратити на переїзд на двох становить 6085 євро.
