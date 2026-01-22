Скала Линкольна – это чрезвычайно популярная достопримечательность в Австралии, фотографии с которой мечтают получить тысячи туристов, пишет Express.

Почему скалу Линкольна закрывают для туристов?

С невероятно живописного края скалы Линкольна открывается невероятный захватывающий вид на Голубые горы Нового Южного Уэльса в Австралии. Эта точка давно является любимой для путешественников со всего мира – впрочем, недавний "бум" туризма привел к новым опасениям относительно безопасности для посетителей, а также для местной среды.

Популярность фото со скалы в соцсетях привела к тому, что сейчас до 3000 человек ежедневно собираются на неогражденном краю скалы – а это, по мнению местных чиновников, достаточно "тревожная" тенденция, что заставляет принять соответствующие меры.

Поэтому уже с 22 января смотровую площадку на скале Линкольна закроют по крайней мере на 3 месяца, пока не разработают решение для уменьшения рисков посещения этого невероятного города. Местные власти также отметили, что и туристы нанесли немалый вред точке, ведь все чаще игнорируют предупреждения о безопасности и не только подвергают опасности свою жизнь, но и наносят вред памятнику.

Общественная безопасность – наш абсолютный приоритет. Место будет закрыто минимум на три месяца, пока мы разрабатываем решения для обеспечения безопасного доступа и управления быстрым ростом посещаемости района,

– сообщил местный чиновник.

Интересно! Мэр Марк Гринхилл предположил, что невероятный рост популярности к скале Линкольна связан с тем, что k-pop певица Дженни Ким из группы Bleckpink, которая имеет 80 миллионов подписчиков в соцсетях, поделилась своей фотографией с этого места.

Певица Дженни Ким на скале Линкольна: смотрите видео

А на месте, где сидела и позировала корейская звезда, сейчас туристы сидят и фотографируются так часто, что в скале образовался кратер.

Я не жду, пока кого-то убьют, прежде чем действовать. Это слишком много – это слишком опасно, и это ухудшает состояние окружающей среды,

– заявил Марк Гринхилл.

Куда стоит поехать туристам взамен?