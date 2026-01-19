Если вы планируете путешествие в этом году, но еще не знаете, куда отправиться, этот список может стать отличным ориентиром. Поэтому, 24 Канал со ссылкой на Express рассказывает о самых захватывающих городах со всего земного шара.

Какие города считаются самыми красивыми в мире?

Сидней, Австралия

Неожиданно город в Австралии получает лавры самого красивого в мире – а все из-за знаковых достопримечательностей, потрясающие белые пляжи и невероятно красивую гавань. Во время путешествия точно не стоит пропустить Оперный театр и мост Харбор-Бридж. А прогулка по Королевскому ботаническому саду поразит роскошными и редкими растениями.

Тбилиси, Грузия

Это невероятный старый европейский город часто остается недооцененным туристами, но он также очень красивый. Здесь сочетаются восточные традиции и западные влияния, а разнообразная архитектура города охватывает века развития: от православных церквей до изысканных зданий в стиле модерн, и до древних крепостей.



Тбилиси в Грузии / Фото Pexels

Сингапур

Для многих этот город известен своей невероятной кулинарией мирового класса, но также он может похвастаться безупречными улицами, пышными зелеными насаждениями и футуристическими достопримечательностями.



Сингапур признан одним из самых красивых городов мира / Фото Pexels

Париж, Франция

Конечно же, ни один список самых красивых городов не может обойтись без французской столицы, что уже не один год имеет титул самого романтического города мира. Здесь можно посидеть в уютных кафе, осмотреть живописную реку Сену, побывать в ведущих музеях мира и попробовать невероятную кухню: в Париж сложно не влюбиться.

Хоян, Вьетнам

В мире не найдется города, похожего на Хоян. Ночью его освещают фонарики всех цветов: они украшают не только улицы, но и традиционные лодки, плавно скользящие по реке Хоай.

Весь город еще с 1999 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь этот древний порт сформировался под влиянием вьетнамской, японской, китайской и европейской культур.

Барселона, Испания

Барселона – это невероятный город, в котором можно найти все. Здесь и культовая архитектура, и золотые пляжи, и оживленные районы с развлечениями на любой вкус.

Квинстаун, Новая Зеландия

Квинстаун также известен как "мировая столица приключений" – а все из-за невероятного расположения на озере Вакатипу и среди Южных Альп. Каждый пейзаж как будто сходит с невероятной открытки. Город – настоящий рай для любителей активного и экстремального отдыха: здесь и катание на горных велосипедах, и парапланы, и лыжный спорт, и гидроциклы, и прыжки с парашютами.



В Квинстауне невероятная природа / Фото Pexels

Стамбул, Турция

Стамбул – это город, полон истории, культуры и невероятных пейзажей. Здесь можно посетить рынки специй, базары, величественные мечети, полюбоваться закатами над Босфором.

Сан-Франциско, США

Сан-Франциско – это культовый город благодаря своим холмам, канатным дорогам и невероятным пейзажам. Каждая улица напоминает сцену из фильма, поэтому стоит включить этот город в свой список желаемых путешествий.



Сан-Франциско точно стоит посетить / Фото Pexels

Палермо, Италия

Палермо, столица Сицилии, предлагает невероятный шарм в каждой узкой улочке. Непревзойденная еда, интересная древняя архитектура и культура города делают его таким, что точно стоит отдельной поездки.

Кейптаун, Южная Африка

В этом городе горы встречаются с морем, а в самом городе можно найти невероятное сочетание приключений, культуры и красоты.

Куда еще стоит отправиться туристам?