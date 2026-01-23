Під час подорожі до Єгипту відвідування пірамід для багатьох туристів – це найбільш очікувана подія. Та слід бути готовими до одного неприємного моменту перед тим, як заходити всередину, пише Express.

Цікаво Штрафи до 1000 євро: цього туристам ніколи не можна робити в Іспанії

Що варто знати перед тим, як заходити у піраміди?

Чимало туристів після відвідування пірамід у Гізі погоджуються, що, можливо, набагато краще тільки спостерігати за цим Чудом світу зовні, не досліджуючи коридори та гробниці всередині. Жінка на ім'я Айш поділилася, що одну річ краще знати перед тим, як ступати всередину.

На відео, яке вона поширила у тіктоці, видно, як вона спускається дуже крутими сходами у Великій піраміді у Гізі – зазвичай ними туристи спускаються до підземної камери, або ж підіймаються до Великої галереї та Кімнати Фараона.

Та коли вона йшла коридором, голос позаду неї сповістив, що група "повертатиметься назад", адже люди не можуть впоратися із тісним простором.

POV: ви зайшли всередину пірамід і миттєво пошкодували про це,

– написала блогерка під відео.

Дівчина показала прохід у піраміді: дивіться відео

Піраміди можуть бути далеко не найкращою туристичною пам'яткою для людей з клаустрофобією, адже коридори там досить вузькі та мають низькі стелі. Думки людей у коментарях до відео розділилися: одні вважають, що кімната в кінці проходу навіть не варта довгого спуску, а інші переконані, що дівчина змарнувала цінний досвід, коли не подолала шлях до кінця.

Куди натомість можна поїхати туристам?