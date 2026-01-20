У Іспанії є чимало штрафів, про які українці навіть не здогадуються – і потрапити на них можна і після переїзду до країни, і навіть просто під час відпочинку. Тож краще дізнатися про них заздалегідь, повідомляє mrs.faustova.
Які незвичні штрафи є в Іспанії?
Ходити містом у купальнику
Якщо ви пройдетеся по центру великого іспанського міста – навіть якщо воно лежить на березі моря – в одному купальнику чи з голим торсом, за це швидко можна отримати штраф. І чималий – 300 євро.
Окрім того, заборонено також і витрушувати пісок з рушників – і на балконі, і у місті. За це порушення покарання – 150 євро.
Керування автівкою босоніж чи у шльопанцях
Від друзів українка дізналася, що за неправильне взуття за кермом або ж його повну відсутність в цій країні можна отримати штраф у 200 євро.
Окрім того, за кермом заборонено їсти, дивитися відео чи фарбуватися. А за миття машини на вулиці чи у подвір'ї штраф у різних регіонах Іспанії варіюється від 300 євро до 1000.
Підгодівля голубів
Голуби – це птахи, яких можна знайти у величезній кількості у будь-якому місті, і деяким населеним пунктам в Іспанії це зовсім не подобаються. Тож для того, аби зменшити кількість пернатих, їх заборонено підгодовувати на вулиці. Окрім того, не можна годувати також і вуличних котів – за це штраф у 750 євро.
Кидати жуйки чи недопалки
За цю дію в Іспанії також передбачений досить серйозний штраф: якщо зловлять на порушенні, доведеться розпрощатися з 200 євро.
