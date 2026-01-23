Во время путешествия в Египет посещение пирамид для многих туристов – это самое ожидаемое событие. Но следует быть готовыми к одному неприятному моменту перед тем, как заходить внутрь, пишет Express.

Что стоит знать перед тем, как заходить в пирамиды?

Многие туристы после посещения пирамид в Гизе соглашаются, что, возможно, гораздо лучше только наблюдать за этим Чудом света снаружи, не исследуя коридоры и гробницы внутри. Женщина по имени Айш поделилась, что одну вещь лучше знать перед тем, как ступать внутрь.

На видео, которое она распространила в тиктоке, видно, как она спускается по очень крутой лестнице в Большой пирамиде в Гизе – обычно ими туристы спускаются в подземную камеру, или поднимаются в Большую галерею и Комнату Фараона.

Но когда она шла по коридору, голос позади нее сообщил, что группа "будет возвращаться назад", ведь люди не могут справиться с тесным пространством.

POV: вы зашли внутрь пирамид и мгновенно пожалели об этом,

– написала блогерша под видео.

Девушка показала проход в пирамиде: смотрите видео

Пирамиды могут быть далеко не лучшей туристической достопримечательностью для людей с клаустрофобией, ведь коридоры там довольно узкие и имеют низкие потолки. Мнения людей в комментариях к видео разделились: одни считают, что комната в конце прохода даже не стоит долгого спуска, а другие убеждены, что девушка потеряла ценный опыт, когда не преодолела путь до конца.

Куда взамен можно поехать туристам?