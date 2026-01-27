Деякі міста просто відчуваються інакше, коли ви приїздите туди вдвох: вулиці видаються красивішими, обіди тривають довше, і навіть втрата маршруту відчувається як частина плану, пише Express.

Цікаво Нудно та дорого: українка розкрила несподівані мінуси життя в німецькому селі

Які міста світу вважаються найбільш романтичними?

Попри те, що, коли мовиться про романтику, багато людей згадують передусім Париж, звання найромантичнішого місця у світі отримало інше місто.

Венеція

Протягом десятиліть Венеція відома як одне з найкращих міст Європи для пар. Окрім мальовничих каналів та архітектури, Венеція може також похвалитися понад 150 ресторанами та сотнями місць для розваг. І саме це місто для весіль обирають найчастіше, ніж будь-яке інше місто Європи.

Флоренція

Є щось особливо романтичне в італійських містах, адже вони домінують у першій половині списку. Тут тосканська кухня та культура створюють неймовірний колорит.

Марракеш

Несподівано до трійки переможців потрапило неймовірно красиве місто в Марокко. Тут – зовсім інший вид романтики: шумні яскраві вулиці та сотні красивих готелів.

Рим

Це вже третє італійське місто, що потрапило до рейтингу, і недарма – адже Рим славиться не тільки багатою культурою, але й неймовірною красою, пише Daily Mail.

Удайпур

Удайпур відомий також як "місто озер", і тут пари знайдуть не тільки глибоку місцеву культуру, але й величні палаци, цікаву архітектуру, мерехтливі озера та романтичні вулички.

Единбург

Це справжня перлина Шотландії, і попри похмуру погоду, що трапляється там досить часто, подорож туди точно має з'явитися у списку на 2026 рік.

Лондон

Столиця Великої Британії зайняла шосте місце у списку найромантичніших міст світу, обігнавши навіть всесвітньо відомий Париж.

Сан-Франциско

Пагорби, маленькі трамваї та надзвичайно красиві краєвиди приваблюють пари з усього світу до цього міста щороку.

Париж

Це місто кохання несподівано посіло лише дев'яте місце у рейтингу – втім, відвідати його точно слід.

Відень

Замикає список столиця Австрії Відень.

Куди ще варто податися туристам?