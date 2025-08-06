Вогонь продовжує поширюватися. Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.
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Які наслідки пожежі у Франції?
Вогонь почав поширюватися 5 серпня після обіду. Очевидці розповіли, що пожежа виникла раптово, і полум'я вогню були "заввишки десятки метрів".
Влада заявила, це "найбільша пожежа літа". Її дуже складно гасити через посуху.
Пожежа активна, дуже активна в районі, який відповідає всім умовам для швидкого поширення вогню. (...) Зараз вона охопила 11 000 гектарів, що приблизно дорівнює розміру міста Париж,
– розповіла Люсі Реш, заступниця префектури Од.
Поліція евакуювала жителів небезпечних районів. 1500 людей розмістили у центрах тимчасового розміщення.
Зараз пожежу намагаються вгамувати близько 1800 вогнеборців, з повітря їм допомагають 4 літаки Canadair, 2 літаки Dash і один вертоліт.
Без електроенергії залишилися тисячі домогосподарств. Також наразі відомо про 9 поранених. Серед них двоє місцевих жителів, один з яких у критичному стані з важкими опіками, а також 7 пожежників.
Також, на жаль, вогонь забрав життя однієї жінки, яке не хотіла евакуюватися, і ще одна людина зникла безвісти.
Нагадаємо, що наприкінці липня Греція звернулася за допомогою до ЄС через масштабні лісові пожежі.