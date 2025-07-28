Полум'я охопило села поблизу Афін та кілька грецьких островів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Пожежі в Греції: яка ситуація зараз?

У суботу, 26 липня, у передмісті грецької столиці сталася велика пожежа. Жителі села Кріонері, яке всього за 19 кілометрів від Афін, отримали три SMS-сповіщення з інструктажем щодо переміщення в безпечніші райони.

BBC пише, що також евакуювалися жителі сіл Дросопігі та Айос-Стефанос. Тим часом запах горілої деревини поширився аж до центру Афін

Сильний вітер продовжує роздмухувати полум'я – Anadolu Agency пише, що у неділю пожежі посилився. Речник грецької пожежної служби Васіліс Ватракоянніс заявив, що найкритичніша ситуація наразі – на острові Кітера, жителів деяких сіл довелося евакуювати. Наразі відомо, що згоріло близько 20% острова.

Також пожежі тривають на островах: Пелопонес, Евбея та Крит.

Ситуація в Греції: дивіться відео

Офіційні особи заявили, що на острові Евбея пожежа вже "вийшла з-під контролю". Наразі відомо про 6 постраждалих рятувальників і знеструмлення кілька сіл.

Також масштабні пожежі тривають у сусідній Туреччині, там теж евакуювали десятки сіл.