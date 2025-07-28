Пламя охватило села вблизи Афин и несколько греческих островов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Пожары в Греции: какая ситуация сейчас?

В субботу, 26 июля, в пригороде греческой столицы произошел крупный пожар. Жители села Крионери, которое всего в 19 километрах от Афин, получили три SMS-оповещения с инструктажем по перемещению в более безопасные районы.

BBC пишет, что также эвакуировались жители сел Дросопиги и Айос-Стефанос. Между тем запах горелой древесины распространился до центра Афин

Сильный ветер продолжает раздувать пламя – Anadolu Agency пишет, что в воскресенье пожары усилились. Представитель греческой пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что критическая ситуация сейчас – на острове Китера, жителей некоторых сел пришлось эвакуировать. Известно, что сгорело около 20% острова.

Также пожары продолжаются на островах: Пелопоннес, Эвбея и Крит.

Ситуация в Греции: смотрите видео

Официальные лица заявили, что на острове Эвбея пожар уже "вышел из-под контроля". Известно о 6 пострадавших спасателях и обесточивании нескольких сел.

Также масштабные пожары продолжаются в соседней Турции, там тоже эвакуировали десятки сел.