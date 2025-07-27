Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Турецкую метеорологическую службу, которую цитирует Turkiye Today.

Смотрите также Сильная жара надолго не задержится: когда будет похолодание в Украине

Аномальная жара в Турции: что известно?

В субботу, 26 июля, Турция побила температурный рекорд для контенетальной Европы – +50,5 градусов по Цельсию. Рекорд зафиксировали в районе Силопи провинции Ширнак.

Аномальная жара вызвала масштабные лесные пожары в Турции. Огонь охватил восток Антальи и приближается к жилым кварталам города Бурса. В результате пожаров погибли по меньшей мере 13 человек, среди них есть также пожарные и волонтеры.

Масштабные пожары охватили Турцию: смотрите видео

Жара охватила 31 провинцию страны. В городах температура воздуха достигает более +40 градусов. Показатели превышают сезонную норму на 6 – 12 градусов тепла. В юго-восточных регионах жарко, а именно в Мардине, Сиирте, Шанлыурфе, Батмане и Газиантепе.

Лесные пожары в Турции / Фото AP

Предыдущий рекорд составлял +48,8 градуса и был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года. Официально его подтвердила Всемирная метеорологическая организация в 2024-м. До этого рекорд принадлежал Греции – +48 градусов в 1977 году.

Чрезвычайная жара охватила не только Европу, но и США, Азию и Ближний Восток. По данным программы Copernicus, температура поверхности Средиземного моря превышает норму на 3 градуса.