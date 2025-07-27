Про це пише 24 Канал з посиланням на Турецьку метеорологічну службу, яку цитує Turkiye Today.

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Аномальна спека у Туреччині: що відомо?

У суботу, 26 липня, Туреччина побила температурний рекорд для континентальної Європи – +50,5 градусів за Цельсієм. Рекорд зафіксували в районі Сілопі провінції Ширнак.

Аномальна спека спричинила масштабні лісові пожежі в Туреччині. Вогонь охопив схід Антальї та наближається до житлових кварталів міста Бурса. Внаслідок пожеж загинули щонайменше 13 людей, серед них є також пожежники та волонтери.

Масштабні пожежі охопили Туреччину: дивіться відео

Спека охопила 31 провінцію країни. У містах температура повітря сягає понад +40 градусів. Показники перевищують сезонну норму на 6 – 12 градусів тепла. В південно-східних регіонах найспекотніше, а саме у Мардіні, Сіїрті, Шанлиурфі, Батмані та Газіантепі.

Лісні пожежі у Туреччині / Фото AP

Попередній рекорд становив +48,8 градуса і був зафіксований на Сицилії в серпні 2021 року. Офіційно його підтвердила Всесвітня метеорологічна організація у 2024-му. До цього рекорд належав Греції – +48 градусів у 1977 році.

Надзвичайна спека охопила не лише Європу, а й США, Азію та Близький Схід. За даними програми Copernicus, температура поверхні Середземного моря перевищує норму на 3 градуси.