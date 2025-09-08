Українка поділилася, що причин, з яких вона покинула Норвегію, назбиралося чимало, повідомляє 24 Канал з посиланням на iamhekenmazur.

Клімат та погода

Зима у Норвегії сувора та довга – і триває цілих 5 місяців. Для українки такий тривалий період холодів виявився неприємною несподіванкою.

Такої апатії до життя, як під час зими в Норвегії, я ще не ловила,

– поділилася вона.

А ось теплих літніх днів дуже небагато.

Закрите суспільство

За словами українки, в Норвегії в містах гуляє не дуже багато людей. Іноді вона виходила прогулятися ввечері, а місто виглядало, наче "кадр з зобмі-апокаліпсиса".

Окрім того, життя у Норвегії дівчині видавалося сірим – наче кожен день нагадує попередній.

За місяць життя в Іспанії в мене подій та позитивних вражень більше, ніж за рік в Норвегії,

– додала українка.

Менталітет

Українці не дуже імпонує менталітет норвежців та їхній негласний закон Янте.

Що таке закон Янте?

Закон Янте – це усталений вираз, що характеризує особливу скандинавську модель групової поведінки. Згідно з нею, особисті успіхи та досягнення людини сприймаються негативно та критикуються, як неприйнятні та нічого не варті.

Дівчина зауважила, що для своїх майбутніх дітей таких принципів не хотіла б – адже це, на її думку, вбиває бажання досягати будь-чого в житті.

Бюрократія

В Норвегії без диплома майже неможливо влаштуватися на хорошу роботу. Можна бути неймовірним спеціалістом, але якщо немає потрібних папірців, на роботу не візьмуть. Окрім того, українка розповіла ще й про те, що у країні поширене кумівство – дуже часто на роботу беруть знайомих.

