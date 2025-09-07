Українці Іванці "наболіли" деякі моменти щодо життя у Вроцлаві – зокрема, засмучує її погода та складність у пошуку квартири та роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на iivanka04.
Погода
Українка поділилася, що погода у Вроцлаві зазвичай зовсім не радує – наприклад, цього літа вона нарахувала всього 3 чи 4 теплі дні, коли було більше, ніж 25 градусів.
Можливо, це великою проблемою є те, що я багато працюю та мало знаходжуся на вулиці, і просто не помічаю, коли було тепло, а коли – холодно,
– поділилася дівчина.
Робота
Знайти роботу у Вроцлаві, за словами Іванки, зовсім нелегко. Вона вважає, що причина в тому, що у місті багато українців та українських бізнесів, і всі намагаються шукати роботу "у своїх". Але місця вже зайняті, і тому доводиться шукати вакансії деінде.
Мій максимум без роботи був десь близько двох місяців – і, якщо чесно, це було жахливо, бо я думала, що я нікчема, ні на що не здатна, і взагалі залишуся без роботи до кінця життя,
– додала українка.
Пошук квартири
Попри те, що сама дівчина не зіштовхувалася з проблемою пошуку квартири, вона знає, що для багатьох українців це справді складно. У Вроцлаві дуже багато гарних районів та чимало нових будинків – але проблема полягає в тому, що всі вони розташовані на околиці міста.
Українка розповіла про життя у Вроцлаві: дивіться відео
І для людей, що працюють у центрі Вроцлава, добирання на роботу може бути непростим та займатиме приблизно 40 хвилин автобусом.
До того ж гарні квартири дуже дорогі, а у Польщі ще й поширені "кавалерки" – зовсім невеликі квартири з мінімумом зручностей.
Ви колись були у квартирі на 20 квадратних метрів? А я була, і більше не хочу. Ось ви уявляєте – жити в одній кімнаті з хлопцем та собакою?
– пожалілася дівчина.
Втім, зазначила дівчина і один плюс Вроцлава – він маленький та через це дуже затишний.
Що ще потрібно знати про життя у Польщі?
Польща масово депортує іноземців – і серед них опинилися і українці. Серед 31 тисячі небажаних осіб у Польщі 5600 – це українці, і 70% з них отримали вироки.
Окрім того, Польща підготувала зміни для біженців, і деякі речі потрібно знати вже зараз: новий законопроєкт пов'язує право на виплати із працевлаштуванням у країні.
Також Польща посилила прикордонний контроль на кордоні з Україною – у пункті "Медика" впроваджені новітні сканери для перевірки транспорту.