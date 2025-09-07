Украинке Иванке "наболели" некоторые моменты относительно жизни во Вроцлаве – в частности, огорчает ее погода и сложность в поиске квартиры и работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на iivanka04.

Погода

Украинка поделилась, что погода во Вроцлаве обычно совсем не радует – например, этим летом она насчитала всего 3 или 4 теплые дни, когда было больше, чем 25 градусов.

Возможно, это большой проблемой является то, что я много работаю и мало нахожусь на улице, и просто не замечаю, когда было тепло, а когда – холодно,

– поделилась девушка.

Работа

Найти работу во Вроцлаве, по словам Иванки, совсем нелегко. Она считает, что причина в том, что в городе много украинцев и украинских бизнесов, и все пытаются искать работу "у своих". Но места уже заняты, и поэтому приходится искать вакансии в других местах.

Мой максимум без работы был где-то около двух месяцев – и, если честно, это было ужасно, потому что я думала, что я ничтожество, ни на что не способна, и вообще останусь без работы до конца жизни,

– добавила украинка.

Поиск квартиры

Несмотря на то, что сама девушка не сталкивалась с проблемой поиска квартиры, она знает, что для многих украинцев это действительно сложно. Во Вроцлаве очень много хороших районов и немало новых домов – но проблема заключается в том, что все они расположены на окраине города.

И для людей, работающих в центре Вроцлава, добираться на работу может быть непростым и занимать примерно 40 минут автобусом.

К тому же хорошие квартиры очень дорогие, а в Польше еще и распространены "кавалерки" – совсем небольшие квартиры с минимумом удобств.

Вы когда-нибудь были в квартире на 20 квадратных метров? А я была, и больше не хочу. Вот вы представляете – жить в одной комнате с парнем и собакой?

– пожаловалась девушка.

Впрочем, отметила девушка и один плюс Вроцлава – он маленький и поэтому очень уютный.

