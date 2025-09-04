При этом страна депортирует лишь часть лиц, которые обязаны покинуть территорию, поскольку сейчас в реестре нежелательных иностранцев насчитывается 31 тысяча. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

Почему Польша депортирует тысячи иностранцев?

Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило, что с начала года из страны было принудительно депортировано 1 100 иностранцев. В эту группу входят 15 граждан Украины, все они получили запрет на повторный въезд на срок от 5 до 10 лет.

Данные о депортированных украинцах были внесены в список нежелательных лиц в Польше, который ведет руководитель Управления по делам иностранцев,

– заявили в Министерстве внутренних дел и администрации.

Данные, обнародованные этим управлением, свидетельствуют о значительном росте количества иностранцев, отнесенных к категории нежелательных в Польше. По состоянию на конец июня 2025 года количество лиц в этом списке удвоилось по сравнению с четырьмя годами ранее, когда их было 16 000, и почти столько же, сколько за весь 2024 год.

В отчете подчеркивается, что в список входят преимущественно граждане Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.

В частности, текущее распределение лиц в списке "нежелательных" выглядит так:

5 900 украинцев, из которых более 4 200, или более 70%, получили окончательные приговоры;

4 200 грузин, из которых 1 600 были осуждены;

2 500 сирийцев, из них 800 осуждены;

2 400 афганцев, из которых 300 имеют обвинительные приговоры;

2 200 белорусов, из которых 500 осуждены;

1 900 россиян, из которых 100 имеют судимость.

