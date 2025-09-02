Что нужно знать беженцам, которые стремились воссоединиться с семьями, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Читайте также Будут штрафовать за нарушение в 2000 евро: Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев

Почему Британия приостанавливает заявки на воссоединение семей беженцев?

В своем выступлении в Палате общин Купер подчеркнула, что контрабандисты часто используют привлекательность воссоединения семьи для облегчения нелегальных и опасных путей миграции.

Сейчас нужны существенные реформы. Поэтому правительство приостановит рассмотрение новых заявок по существующему маршруту, пока не будет введена новая система,

– заявила она.

Заметим, более 218 000 украинцев прибыли в Великобританию с начала полномасштабного вторжения России 2022 года. Они получили временную защиту по специальным визовым программам – "Homes for Ukraine" и "Family Scheme".

Готовятся и другие изменения

Также отметила проблемы, с которыми сталкиваются семьи беженцев, прибывающих в Британию, в частности, на насущной проблеме бездомности, что создает дополнительную нагрузку на власть. По словам Купер, эта ситуация вызвала призывы к срочному вмешательству.

Во время встречи с членами парламента министр объявила, что правительство планирует выпустить всеобъемлющее заявление о политике убежища позже в этом году. Это заявление очертит новую систему семейной миграции. Среди ключевых вопросов, рассматриваемых, – критерии для определения размера взноса и периоды ожидания, которые беженцы должны выдержать, прежде чем подавать заявление на воссоединение семьи.



Беженцы в Британии будут иметь проблемы с воссоединением семьи / Фото Getty Images

Предложенные изменения имеют целью повысить безопасность искателей убежища, ограничить влияние контрабандистов и повысить эффективность государственной поддержки семейной миграции в Великобритании.

Почему Британия не использует бюджет на украинцев?

Украинские беженцы в Великобритании сталкиваются с трудностями при поиске жилья из-за сложных бюрократических процедур и требований к залогу. Несмотря на это, более 300 миллионов фунтов, выделенных для помощи украинским беженцам, остаются неиспользованными.

Исследование, которое собрало данные со всей Великобритании, показывает, что более 6400 украинских семей столкнутся с той или иной формой бездомности в этом году.

Балджит Ниджхар из организации "Помощь беженцам в Украине" подчеркнул, что местные советы получают значительные средства на каждого украинского беженца, однако те не имеют к ней доступа, когда она является наиболее необходимой.