Що потрібно знати біженцям, які прагнули возз'єднатися з сім'ями, розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому Британія призупиняє заявки на возз'єднання сімей біженців?

У своєму виступі в Палаті громад Купер підкреслила, що контрабандисти часто використовують привабливість возз'єднання сім'ї для полегшення нелегальних і небезпечних шляхів міграції.

Зараз потрібні суттєві реформи. Тому уряд призупинить розгляд нових заявок за наявним маршрутом, поки не буде запроваджено нову систему,

– заявила вона.

Зауважимо, понад 218 000 українців прибули до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Вони отримали тимчасовий захист за спеціальними візовими програмами – "Homes for Ukraine" та "Family Scheme".

Готуються й інші зміни

Також наголосила на проблемах, з якими стикаються сім'ї біженців, що прибувають до Британії, зокрема, на нагальній проблемі бездомності, яка створює додаткове навантаження на владу. За словами Купер, ця ситуація викликала заклики до термінового втручання.

Під час зустрічі з членами парламенту міністерка оголосила, що уряд планує випустити всеосяжну заяву про політику притулку пізніше цього року. Ця заява окреслить нову систему сімейної міграції. Серед ключових питань, що розглядаються, – критерії для визначення розміру внеску та періоди очікування, які біженці повинні витримати, перш ніж подавати заяву на возз'єднання сім'ї.



Біженці у Британії матимуть проблеми з возз'єднанням сім'ї / Фото Getty Images

Запропоновані зміни мають на меті підвищити безпеку шукачів притулку, обмежити вплив контрабандистів і підвищити ефективність державної підтримки сімейної міграції у Великій Британії.

Чому Британія не використовує бюджет на українців?

Українські біженці у Великій Британії натрапляють на труднощі при пошуку житла через складні бюрократичні процедури та вимоги до застави. Попри це, понад 300 мільйонів фунтів, виділених для допомоги українським біженцям, залишаються невикористаними.

Дослідження, яке зібрало дані з усієї Британії, показує, що понад 6400 українських сімей зіткнуться з тією чи іншою формою бездомності цього року.

Балджит Ніджхар з організації "Допомога біженцям в Україні" підкреслив, що місцеві ради отримують значні кошти на кожного українського біженця, проте ті не мають до неї доступу, коли вона є найбільш необхідною.