Майже третина виділеного бюджету на українців досі не використані – і це більш ніж через 3 роки після вторгнення Росії в Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому Британія не використовує бюджет на українців?

Багато українців стикаються з проблемами при винайманні житла на приватному ринку оренди через вимогу внесення застави. Хоча місцеві ради можуть надати допомогу в цьому питанні, деякі люди повідомляють, що цей процес може бути повільним, бюрократичним і складним для орієнтації. А для багатьох проблемою є і пошук поручителя.

Нещодавнє дослідження, проведене Британським Червоним Хрестом, виявило, що українські біженці більш ніж удвічі частіше стикаються з проблемою бездомності, ніж британські громадяни. Дослідження, яке зібрало дані з усієї Британії, показує, що понад 6400 українських сімей зіткнуться з тією чи іншою формою бездомності цього року.

Балджит Ніджхар з організації "Допомога біженцям в Україні" підкреслив, що місцеві ради отримують значні кошти на кожного українського біженця, проте ті не мають до неї доступу, коли вона є найбільш необхідною.

Лише 22 мільйони фунтів стерлінгів було витрачено на тимчасове житло для українців та 15 мільйонів фунтів стерлінгів – на допомогу їм у приватному орендованому житлі,

– йдеться у повідомленні.

Ніджхар закликала до встановлення цільових показників витрат міських рад на державні кошти, призначені для українців, а також до втручання Міністерства житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування (MHCLG), щоб швидше залучити більше людей до приватного орендованого житла.

Є і спростування

Водночас доктор Кріш Кандія з фонду Sanctuary Foundation, який надає підтримку українським біженцям, високо оцінив гостинність британської громадськості.

Зараз життєво важливо, щоб Велика Британія розвивала цю щедрість, гарантуючи кожному українцю безпеку та гідність біля власних дверей,

– сказав він.

А представник MHCLG пояснив, що місцевим радам виділяється фіксована сума фінансування для кожного окремого прибулого. Він зазначив, що зазвичай це фінансування розподіляється поступово протягом усього періоду перебування іноземців у Британії, а не використовується одразу.

Також підкреслив, що, зрештою, ради найкраще розуміють потреби своїх місцевих громад і пояснюють, як витрачаються ці гроші.

