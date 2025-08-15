У своїй заяві глава польської держави, що будь-які нововведення будуть відбуватися на основі чітко визначеної стратегії, а не ситуативних рішень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Polsat.

Читайте також Самі собі суперечать: чому Велика Британія масово відмовляє українцям у захисті

Що пропонують в межах "800+"?

Програма "800+" у Польщі спрямована на підтримку сімей з дітьми, в тому числі українських біженців.

Згідно з чинними правилами, батьки або опікуни дітей віком до 18 років мають право на отримання щомісячної грошової виплати у розмірі 800 злотих на дитину.

Однак, з 1 червня 2025 року вже були запроваджені нові умови програми "800+" спеціально для українців. Щоб отримати право на цю соцвиплату, діти повинні відвідувати польську школу або дитячий садок, за винятком тих, хто навчається вдома.

Чи скасують українцям виплату "800+" у Польщі?

PSL наразі обговорює пропозицію залишити виплати у розмірі 800+ виключно для працевлаштованих батьків або опікунів. Тим часом особи інших категорій матимуть право на соціальну допомогу за окремими програмами.

Польська демографічна політика повинна впроваджуватися планово та логічно,

– наголосив Навроцький.

У нещодавній заяві лідер партії Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що пріоритет працевлаштованих осіб має стати головною стратегією для Польщі.

Згідно з нещодавнім опитуванням, 54,4% поляків підтримують цю ініціативу, тоді як 26,5% вважають за краще зберегти поточну програму в її нинішньому вигляді, а 19,2% – не визначилися з цього питання.