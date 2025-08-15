В своем заявлении глава польского государства, что любые нововведения будут происходить на основе четко определенной стратегии, а не ситуативных решений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat.

Что предлагают в рамках "800+"?

Программа "800+" в Польше направлена на поддержку семей с детьми, в том числе украинских беженцев.

Согласно действующим правилам, родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 800 злотых на ребенка.

Однако, с 1 июня 2025 года уже были введены новые условия программы "800+" специально для украинцев. Чтобы получить право на эту соцвыплату, дети должны посещать польскую школу или детский сад, за исключением тех, кто учится дома.

Отменят ли украинцам выплату "800+" в Польше?

PSL сейчас обсуждает предложение оставить выплаты в размере 800+ исключительно для трудоустроенных родителей или опекунов. Между тем лица других категорий будут иметь право на социальную помощь по отдельным программам.

Польская демографическая политика должна внедряться планово и логично,

– подчеркнул Навроцкий.

В недавнем заявлении лидер партии Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что приоритет трудоустроенных лиц должен стать главной стратегией для Польши.

Согласно недавнему опросу, 54,4% поляков поддерживают эту инициативу, тогда как 26,5% предпочитают сохранить текущую программу в ее нынешнем виде, а 19,2% – не определились по этому вопросу.