Почти треть выделенного бюджета на украинцев до сих пор не использованы – и это более чем через 3 года после вторжения России в Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему Британия не использует бюджет на украинцев?

Многие украинцы сталкиваются с проблемами при съеме жилья на частном рынке аренды из-за требования внесения залога. Хотя местные советы могут оказать помощь в этом вопросе, некоторые люди сообщают, что этот процесс может быть медленным, бюрократическим и сложным для ориентации. А для многих проблемой является и поиск поручителя.

Недавнее исследование, проведенное Британским Красным Крестом, выявило, что украинские беженцы более чем вдвое чаще сталкиваются с проблемой бездомности, чем британские граждане. Исследование, которое собрало данные со всей Британии, показывает, что более 6400 украинских семей столкнутся с той или иной формой бездомности в этом году.

Балджит Ниджхар из организации "Помощь беженцам в Украине" подчеркнул, что местные советы получают значительные средства на каждого украинского беженца, однако те не имеют к ней доступа, когда она является наиболее необходимой.

Только 22 миллиона фунтов стерлингов было потрачено на временное жилье для украинцев и 15 миллионов фунтов стерлингов – на помощь им в частном арендованном жилье,

– говорится в сообщении.

Ниджхар призвала к установлению целевых показателей расходов городских советов на государственные средства, предназначенные для украинцев, а также к вмешательству Министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления (MHCLG), чтобы быстрее привлечь больше людей к частному арендованному жилью.

Есть и опровержения

В то же время доктор Криш Кандия из фонда Sanctuary Foundation, который оказывает поддержку украинским беженцам, высоко оценил гостеприимство британской общественности.

Сейчас жизненно важно, чтобы Великобритания развивала эту щедрость, гарантируя каждому украинцу безопасность и достоинство у собственных дверей,

– сказал он.

А представитель MHCLG объяснил, что местным советам выделяется фиксированная сумма финансирования для каждого отдельного прибывшего. Он отметил, что обычно это финансирование распределяется постепенно в течение всего периода пребывания иностранцев в Британии, а не используется сразу.

Также подчеркнул, что, в конце концов, советы лучше понимают потребности своих местных общин и объясняют, как тратятся эти деньги.

