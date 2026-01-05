Как сообщает BBC, Наталью отобрали из 10 тысяч кандидатов, и после отборочного этапа она попала в шестерку лучших пекарей-любителей, передает 24 Канал.

Смотрите также Лето, сиеста и стоимость жизни: украинка развенчала популярные мифы об Испании

Что известно об украинке?

Наталья родилась и выросла на Донбассе, после оккупации переехала в Киев. За полгода до полномасштабного вторжения России вышла замуж и переехала в Великобританию. Именно ее муж Гарри прислал заявку жены на шоу.

Лично для меня это было возможностью представить Украину не только войной и горем, а показать, как мы готовим, какая у нас искренняя душа, какие мы классные люди,

– сказала Наталья.

В своих рецептах Наталья сочетает традиционные украинские вкусы с экзотическими ингредиентами. Вместе супруги активно поддерживают Украину: помогают беженцам и организуют благотворительные ярмарки, где Наталья готовит выпечку.

Нужно сделать срочный денежный перевод из одной европейской страны в другую? Не каждый сервис способен обеспечить мгновенное зачисление средств. Но с TransferGo деньги поступают почти мгновенно, куда бы вы их не отправляли – даже если это перевод средств в Польшу или любую другую страну Европы.

Пара также приютила собаку, которую спасли из-под обстрелов. Гарри отмечает, что, хотя он сейчас живет в Великобритании, он не считает себя иностранцем, ведь родился и провел детство в Украине. Наталья и Гарри мечтают после окончания войны показать дочери Франческе красоту и культуру своей Родины.

Девушка из Донбасса покорила самое популярное британское телешоу: смотрите видео

Что известно о шоу Great British Bake Off?

Как говорится на сайте самого шоу, Great British Bake Off (часто сокращенно GBBO) – это британское кулинарное шоу-конкурс, в котором группа любителей соревнуется за звание лучшего домашнего пекаря.

В формате программы участники еженедельно проходят несколько испытаний, готовя различные виды выпечки, десертов и хлеба под пристальным взглядом судей, а самый слабый участник покидает соревнования после каждого раунда.

Обычно в сериале участвуют около десятка пекарей, и количество эпизодов составляет около десяти за сезон, где в финале выбирают трех финалистов и победителя.

Стюардесса очаровала пассажиров скрипкой прямо в самолете: что об этом известно?