Як повідомляє BBC, Наталію відібрали з-поміж 10 тисяч кандидатів, і після відбіркового етапу вона потрапила до шестірки кращих пекарів-аматорів, передає 24 Канал.

Що відомо про українку?

Наталія народилася і виросла на Донбасі, після окупації переїхала до Києва. За пів року до повномасштабного вторгнення Росії вийшла заміж і переїхала у Велику Британію. Саме її чоловік Гаррі надіслав заявку дружини на шоу.

Особисто для мене це було можливістю представити Україну не тільки війною та горем, а показати, як ми готуємо, яка в нас щира душа, які ми класні люди,

– сказала Наталія.

У своїх рецептах Наталія поєднує традиційні українські смаки з екзотичними інгредієнтами. Разом подружжя активно підтримує Україну: допомагає біженцям та організовує благодійні ярмарки, де Наталія готує випічку.

Пара також прихистила собаку, яку врятували з-під обстрілів. Гаррі зазначає, що, хоча він зараз мешкає у Великій Британії, він не вважає себе іноземцем, адже народився та провів дитинство в Україні. Наталія та Гаррі мріють після закінчення війни показати доньці Франчесці красу та культуру своєї Батьківщини.

Дівчина з Донбасу підкорила найпопулярніше британське телешоу: дивіться відео

Що відомо про шоу Great British Bake Off?

Як мовиться на сайті самого шоу, Great British Bake Off (часто скорочено GBBO) – це британське кулінарне шоу-конкурс, в якому група аматорів змагається за звання найкращого домашнього пекаря.

У форматі програми учасники щотижня проходять кілька випробувань, готуючи різні види випічки, десертів та хліба під пильним оком суддів, а найслабший учасник покидає змагання після кожного раунду.

Зазвичай у серіалі беруть участь близько десятка пекарів, і кількість епізодів складає близько десяти за сезон, де в фіналі вибирають трьох фіналістів і переможця.

