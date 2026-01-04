Іспанія – це дуже популярна країна. Але навіть люди, що планують переїздити туди чи їхати на відпочинок, часто не підозрюють, що чимало історій, які вони чули про Іспанію – це лише міф, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Які є міфи про Іспанію?

Вічне літо

Чимало людей переконані, що Іспанія – це країна, де завжди сонце та літо, а температура ніколи не опускається.

Насправді тут не ходять в купальнику цілий рік,

– поділилася українка.

А в деяких регіонах взимку тепліше може бути на вулиці, ніж у квартирі, а вранці та ввечері дуже прохолодно. В Мадриді можуть траплятися морози, а в північних містах регулярно випадає сніг. Іспанія – це досить велика країна, і клімат там різноманітний.

Дешева країна

Для багатьох людей основною причиною для переїзду саме до Іспанії є думка про те, що там дешево. Втім, українка переконана, що це – не більше, ніж міф. Наприклад, ціни на оренду у великих містах "космічні".

А ось орендувати житло за 500 – 700 євро можна хіба що у селі чи у невеликому місті. А ось в Малазі за ці гроші вийде винайняти хіба що кімнату.

Сієста

Вона в Іспанії справді існує, але це не означає, що серед дня іспанці лягають спати. Деякі магазини на час сієсти можуть зачинятися, але більшість все ж працюють, як і зазвичай.

