Чимало людей думають про переїзд до Іспанії – але є кілька помилок, яких дуже легко припуститися під час цього процесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на nastia_espa.

Які є помилки під час переїзду в Іспанію

Відсутність фінансової подушки

Українка Анастасія попереджає, що найбільша помилка під час переїзду до цієї сонячної країни – це не мати достатньо фінансів. Адже документи в Іспанії можуть оформлюватися довго, а також може затягнутися й пошук роботи.

Баритися з отриманням NIE

NIE – це найважливіший документ для українців в Іспанії, але його оформлення може зайняти тижні, тож подати заявку на отримання слід ще під час перебування в іншій країні. Якщо цього не зробити, можна тижнями намагатися отримати документ замість того, аби шукати житло та роботу.

Думати, що погода завжди сонячна

Чимало людей уявляють, що в Іспанії сонце та тепло тривають цілий рік, але не взяти з собою зимовий одяг буде великою помилкою.

Знати лише англійську

Чимало іспанців не знають англійською, і порозумітися з ними цією мовою буде зовсім непросто.

Не готуватися морально

Переїзд – це самотність, стрес та культурний шок, а не тільки море, сонце і вино за 2 євро, – поділилася українка.

