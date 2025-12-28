Франція – це неймовірна країна, що притягує людей не тільки для відпочинку, але й для переїзду. Та для того, аби життя було максимально комфортним, слід розібратися, де можна заощадити тут, повідомляє 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia.

Цікаво Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Іспанії: точна сума від українки

На чому можна заощадити у Франції?

Українка поділилася, що якби знала про усі ці лайфхаки у перший місяць свого життя, змогла б заощадити принаймні 200 євро.

Транспорт

Українка живе у Монпельє – місті на півдні Франції. І там місцеві мешканці мають право на повністю безплатний проїзд. Для цього потрібно лише оформити кілька документів, і можна заощаджувати 1,90 євро на кожній поїздці. Тож з цим краще не тягнути.

Магазини

Половина Франції переплачує за фрукти в супермаркетах,

– поділилася дівчина.

Сама вона ходить на місцеві ринки і там за сім євро можна купити "мішок фруктів та овочів". Економія складає мінімум 15 євро під час кожного походу в магазин.

Акції у пекарнях

В дуже багатьох французьких пекарнях існує "святе правило" – якщо купувати кілька продуктів, то ще щось можна отримати у подарунок. Звісно, трапляється це не повсюди, але все ж досить часто.

Українка поділилася лайфхаками для життя у Франції: дивіться відео

Соціальні програми

Безробітні люди, студенти та ті, що мають низький дохід у Франції можуть претендувати на різні знижки: у музеях, спортзалах, галереях є знижки та соціальні тарифи. Завжди потрібно запитувати, і іноді це допомагає заощадити чимало грошей.

Курси з французької

Українці у Франції можуть відвідувати безплатні курси з французької мови – і цією перевагою однозначно потрібно скористатися.

Що ще розповідають українці за кордоном?