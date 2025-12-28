Франция – это невероятная страна, что притягивает людей не только для отдыха, но и для переезда. И для того, чтобы жизнь была максимально комфортной, следует разобраться, где можно сэкономить здесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.

На чем можно сэкономить во Франции?

Украинка поделилась, что если бы знала обо всех этих лайфхаках в первый месяц своей жизни, смогла бы сэкономить по крайней мере 200 евро.

Транспорт

Украинка живет в Монпелье – городе на юге Франции. И там местные жители имеют право на полностью бесплатный проезд. Для этого нужно лишь оформить несколько документов, и можно экономить 1,90 евро на каждой поездке. Поэтому с этим лучше не тянуть.

Магазины

Половина Франции переплачивает за фрукты в супермаркетах,

– поделилась девушка.

Сама она ходит на местные рынки и там за семь евро можно купить "мешок фруктов и овощей". Экономия составляет минимум 15 евро во время каждого похода в магазин.

Акции в пекарнях

В очень многих французских пекарнях существует "святое правило" – если покупать несколько продуктов, то еще что-то можно получить в подарок. Конечно, случается это не повсеместно, но все же довольно часто.

Украинка поделилась лайфхаками для жизни во Франции: смотрите видео

Социальные программы

Безработные люди, студенты и те, имеющие низкий доход во Франции могут претендовать на различные скидки: в музеях, спортзалах, галереях есть скидки и социальные тарифы. Всегда нужно спрашивать, и иногда это помогает сэкономить немало денег.

Курсы французского языка

Украинцы во Франции могут посещать бесплатные курсы французского языка – и этим преимуществом однозначно нужно воспользоваться.

Что еще рассказывают украинцы за границей?