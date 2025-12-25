Испания – это далеко не самая дорогая страна Европы, и для того, чтобы жить здесь, ни в чем себе не отказывая, все же понадобится немало денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.musayeva.

Сколько украинка тратит в Испании?

Постоянная и самая большая статья расходов для украинки – это аренда жилья и коммунальные услуги. Девушка живу в четырехкомнатной квартире с двумя санузлами, и это обходится ей в 1400 евро, ведь квартира расположена в новом районе Валенсии.

Еще примерно 200 евро тратится ежемесячно на коммунальные платежи. Немалые расходы у девушки идут на бьюти процедуры:

маникюр и педикюр – 120 евро;

уход за лицом в салоне – 100 – 200 евро;

лечебные и уходовые массажи – 140 евро.

На занятия спортом украинка тратит примерно 150 евро – это стоимость занятий по пилатесу и йоге.

А выйти в Испании в центр города и не сесть где-то на кофе – миссия невыполнима, поэтому наедаем и напиваемся в заведениях на 200 – 250 евро,

– поделилась девушка.

Она активно изучает испанский, и 250 евро в месяц платит за безлимитные занятия в языковой школе. За бензин украинка платит 150 евро в месяц, а вот на продукты тратит около 600 евро.

