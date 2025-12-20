Испания – это очень популярная среди украинцев страна. Одни едут туда в отпуска, а другие переезжают в страну жить, сообщает 24 Канал со ссылкой на komvshan.ka.

Сколько стоит жизнь в Испании?

Самым большим расходом в этой стране для украинки является аренда жилья. За трехкомнатную квартиру с террасой, расположенную в хорошем районе и всего в пяти минутах от моря, приходится отдавать 1100 евро.

Но во время переезда в Испанию стоит учесть, что владельцы, скорее всего, захотят оплату за полгода вперед, или выписку доходов, поэтому к таким расходам также стоит быть готовыми.

За коммунальные услуги (свет, воду, интернет и счета за телефон) украинка платит еще 150 евро. Следующий пункт расходов – это еда.

В Украине мы жили на доставках, а сейчас я готовлю дома. И, честно, я думала, будет дешевле. На двоих получается 500 евро в месяц – это обычная еда, без мяса акулы и лобстеров,

– поделилась украинка.

В заведения украинка ходит не очень часто, и на один поход на двоих тратит примерно 40 евро. В месяц это получается около 160 евро. А вот кофе девушка пьет дома, чтобы сэкономить 3 евро в день. Еще один пункт расходов – это транспорт.

Украинка рассказала о расходах в Испании: смотрите видео

У пары есть машина, поэтому на бензин приходится тратить примерно 100 евро в месяц, и еще 40 евро уходит на общественный транспорт.

Бьюти-услуги мужа – 18 евро стрижка. Мои бьюти услуги – ноль евро,

– добавила девушка.

20 евро в месяц тратится на спорт, а вот бегает по набережной украинка и занимается пилатесом на террасе бесплатно. Последняя категория расходов – это спонтанные покупки, и на них пара выделяет 200 евро.

Поэтому на месяц жизни в Испании двум людям нужно примерно 2300 евро.

