Испания – это очень популярная страна в Европе – и не только для отпусков, но и для переезда. Впрочем, перед тем, как принимать такое важное решение, следует узнать о нескольких недостатках страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Какие есть недостатки в Испании?

Первый минус, о котором упомянула украинка – это бюрократия. Впрочем, по ее словам, это проблема всей Европы, а не только Испании.

Если вы хотите решить вопрос за день или два, то это означает только одно – здесь спешите только вы,

– поделилась девушка.

Также она рассказала, что на свою медицинскую карточку ожидает уже три месяца. И еще одна большая проблема, о которой многие даже не подозревают – это отопление. Сама украинка живет на юге страны и поделилась, что отопления практически нигде нет, а зимой дома может быть холоднее, чем на улице.

Украинка рассказала о минусах Испании: смотрите видео

Из-за этого возникает еще одна проблема – одежда зимой сохнет очень долго, хоть исправить это можно с помощью кондиционера или обогревателя.

Также в испанских домах достаточно тонкие стены, а люди обычно шумные – и поэтому часто бывает слышно, как соседи веселятся и слушают музыку ночью. Могут возникнуть проблемы и с арендой жилья, если нет действующего рабочего контракта.

В Испании, кроме того, достаточно высокий уровень безработицы среди европейских стран – а это значит, что с поиском работы возникают проблемы. Впрочем, найти хорошую вакансию все же возможно – и даже с украинским дипломом.

