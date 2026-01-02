Відео виступу опублікувала у своєму інстаграмі польська бортпровідниця Вікторія Домброва, передає 24 Канал.

На оприлюднених кадрах видно, як дівчина стоїть у проході літака та виконує мелодію "Тиха ніч" на скрипці. Подія відбулася на другий день різдвяних свят і швидко привернула увагу користувачів соцмереж.

За словами Вікторії, гра на скрипці – її справжня пристрасть, і таким чином вона хотіла подарувати пасажирам теплий настрій та відчуття затишку під час подорожі.

"Тиха ніч" залунала на висоті 11 тисяч метрів: дивіться відео

Для виступу дівчина навіть додала святкову деталь до образу – одягла різдвяні "вушка". Відомо, що Вікторія Домброва працює стюардесою авіакомпанії Wizz Air та навчається у Варшавському університеті.

Окрім роботи в авіації, вона серйозно займається музикою, грає на скрипці та бере участь у концертних програмах. Живе виконання різдвяної класики у небі стало приємною несподіванкою для пасажирів і ще раз довело, що святковий дух може наздогнати навіть під час польоту, незалежно від висоти й маршруту.

Що відомо про всесвітньо відому різдвяну композицію?

Як пише luxwisp, "Тиха ніч" – одна з найвідоміших і найулюбленіших різдвяних пісень у світі, яку виконують десятками мов і в різних музичних стилях – від церковних хорів до інструментальних соло. Композиція має австрійське походження.

Текст пісні був написаний у 1816 році священником Йозефом Мором у містечку Маріапфар (Австрія). Музику створив Франц Ксавер Ґрубер у 1818 році. Сьогодні пісню перекладено більш ніж на 300 мов, що робить її однією з найперекладеніших різдвяних композицій у світі.

