Видео выступления опубликовала в своем инстаграме польская бортпроводница Виктория Домброва, передает 24 Канал.
Смотрите также Не Россия: в какой стране можно встретить Новый год аж 12 раз
На обнародованных кадрах видно, как девушка стоит в проходе самолета и исполняет мелодию "Тихая ночь" на скрипке. Событие произошло на второй день рождественских праздников и быстро привлекло внимание пользователей соцсетей.
По словам Виктории, игра на скрипке – ее настоящая страсть, и таким образом она хотела подарить пассажирам теплое настроение и ощущение уюта во время путешествия.
"Тихая ночь" зазвучала на высоте 11 тысяч метров: смотрите видео
Для выступления девушка даже добавила праздничную деталь к образу – надела рождественские "ушки". Известно, что Виктория Домброва работает стюардессой авиакомпании Wizz Air и учится в Варшавском университете.
Кроме работы в авиации, она серьезно занимается музыкой, играет на скрипке и участвует в концертных программах. Живое исполнение рождественской классики в небе стало приятной неожиданностью для пассажиров и еще раз доказало, что праздничный дух может настигнуть даже во время полета, независимо от высоты и маршрута.
Что известно о всемирно известной рождественской композиции?
Как пишет luxwisp, "Тихая ночь" – одна из самых известных и любимых рождественских песен в мире, которую исполняют на десятках языков и в различных музыкальных стилях – от церковных хоров до инструментальных соло. Композиция имеет австрийское происхождение.
Текст песни был написан в 1816 году священником Йозефом Мором в городке Мариапфар (Австрия). Музыку создал Франц Ксавер Грубер в 1818 году. Сегодня песня переведена более чем на 300 языков, что делает ее одной из самых переведенных рождественских композиций в мире.
Какие рекорды установили в ОАЭ в новогоднюю ночь?
- ОАЭ отметили Новый год, организовав самое длинное и самое большое фейерверковое шоу и большое шоу дронов в Абу-Даби.
- Организаторы пытались установить пять новых рекордов Гиннеса, в частности по продолжительности фейерверка, его масштабом и количеством дронов.