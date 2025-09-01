Уже с осени иностранцы, не имеющие латвийской визы или вида на жительство, перед поездкой обязаны заполнить онлайн-анкету, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Латвии.

Как изменятся правила въезда в Латвию для иностранцев?

Изменения вступают в силу уже с 1 сентября – и отныне при въезде в Латвию, а также проезде страны транзитом, иностранцы должны заполнить анкету на сайте eta.gov.lv. Касается это правило также и граждан Украины.

Заполнить анкету нужно по крайней мере за двое суток до приезда в Латвию – и после подачи данных подтверждение автоматически придет на адрес электронной почты. Для въезда в Латвию не нужно ждать отдельного разрешения.

Информацию, предоставленную в анкете, могут использовать органы безопасности Латвии для того, чтобы выявить и предотвратить риски национальной и общественной безопасности. В случае, если такие риски найдут, во въезде могут и отказать.

Заполнять ее должен сам путешественник, сделать это от имени другого лица нельзя.

Что нужно указывать в онлайн-анкете:

цель поездки;

запланированное время пребывания и место, где собираетесь оставаться;

маршрут путешествия;

контактная информация;

выборные должности, что занимает лицо или его родственники;

кандидатство на выборах;

статус действующего или бывшего должностного лица органов самоуправления;

служба в Вооруженных силах, Специальной службе, пограничной, таможенной или внутренней службе, юстиции или иностранных делах.

За представление ложной или неполной информации путешественник будет нести административную ответственность. Штраф же за отсутствие анкеты может достичь 2000 евро.

Впрочем, лица, которые въехали в Латвию до 1 сентября и сейчас находятся там, не обязаны заполнять онлайн-анкету.

